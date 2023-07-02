Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани начала сокращаться

Фото: Пресс-служба "Росавтодор"/ТАСС

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, стала уменьшаться. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 01:00 пробка 4,5 километров, время ожидания до 3 часов", – поделился он.

Со стороны Крыма затор уменьшился до 200 метров, а время ожидания составляет 20 минут.

Днем 1 июля затор протяженностью около 5 километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Тогда Лукашенко сообщил, что для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

К вечеру 1 июля, однако, очередь из автомобилей только возросла и достигла 7 километров.

Минтранс Крыма рекомендовал путешественникам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.



Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Кубани