Очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани достигла 7 км

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, увеличилась до 7 километров. Время ожидания – до 4 часов, об этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что со стороны Крыма пробка остается прежней и составляет 0,5 километра. Время ожидания – 30 минут.

Днем 1 июля затор протяженностью почти в пять километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Тогда Лукашенко отмечал, что для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

По состоянию на 19:00 пробка увеличилась до 6 километров. В свою очередь, Минтранс Крыма обратился к путешественникам с просьбой заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Новости часа: пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км