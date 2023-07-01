Очередь из автомобилей на Крымский мост составила 6 км

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Очередь из автомобилей на Крымский мост составила 6 километров, сообщил в телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Лукашенко заявил, что по состоянию на 19:00 на маршруте через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым время ожидания составит до 4,5 часа из-за затора в 6 километров. В это же время на маршруте через Крымский мост, но в обратном направлении затор составляет 1 километр. На него водители могут потратить до 1 часа.

Немногим ранее министр транспорта республики сообщал, что очередь из машин в сторону Крыма растянулась на 7 километров.

В свою очередь, Минтранс Крыма обратился к путешественникам в своем с просьбой заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

"Просим водителей следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации", – говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Ранее Лукашенко заявил, что затор протяженностью почти в пять километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края.

По словам министра, для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Кубани