Крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба за водную блокаду

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Арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании с Украины более 152 миллиардов рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем официальном телеграм-канале.

"Объем наших претензий составляет более 152,2 миллиарда рублей. Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне", – отметил он.

Константинов добавил, что переговоры начнутся после завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, Запад также может предъявить российской стороне ущерб, который был нанесен в результате проведения СВО.

"Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", – написал председатель Госсовета Крыма.

В июле прошлого года советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявлял, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде полуострова со стороны Украины.

Он отметил, что благодаря СВО удалось преодолеть водную, продовольственную и транспортную блокады, а теперь была устранена и энергетическая.



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