В Госдуме назвали ложной картиной угрозу Киева разместить ракеты возле Крыма

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В Государственной думе назвали ложной картиной угрозу Киева разместить ракеты возле Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) в вопросе с Крымом рисует для Запада ложную картину. Уверен, что западные спонсоры способны распознать обман и украинскую аферу", – передает РИА Новости слова депутата.

Белик заявил, что Зеленский обманывает западных спонсоров об успехах контрнаступления Украины. Его действия подобны хождению по тонкому льду.

"Украинская сторона говорит, что еще всерьез не начинала контрнаступление, но даже первый их авангард был отброшен или разгромлен на некоторых участках фронта", – сказал политик.

Он заметил, что Вооруженные силы Украины не смоли пройти первую линию российской обороны. Тут же он задал вопрос, "с чего Зеленский взял, что если он бросит в бой свежие резервы, то сразу взломает то, что не удалось передовым частям".

Белик допустил возможность сложных боев и возможность локальных успехов украинской армии. Однако он заявил, что слова о размещении ракет рядом с Крымом является только позерством президента Украины и попыткой обмануть западных лидеров.

Ранее в СМИ сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне совершил непубличную поездку в Киев и обсуждал с украинскими властями планы по возврату территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года

По данным западного издания, глава ЦРУ во время поездки встретился с украинским президентом и руководством разведки Украины. Целью визита стало подтверждение приверженности Вашингтона к обмену разведданными, которые помогут Украине в конфликте.

Уточняется, что власти киевского режима выразили Бернсу уверенность в том, что они вернут значительные территории к осени и перебросят артиллерию, а также ракетные системы к границе Украины с Крымом.

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