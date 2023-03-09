Глава ЦРУ назвал следующие полгода самым критичным периодом для конфликта на Украине

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Следующие полгода станут критичными для конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

"В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине", – передает его слова РИА Новости.

Директор ведомства подчеркнул, что Вооруженным силам России удастся добиться тактических успехов. Однако, по мнению разведки США, они окажутся не такими значительными.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине перешел в финальную фазу, в ходе которой ВС РФ лишат ВСУ снабжения. Он уверен, что у украинских войск постепенно заканчиваются боеприпасы. Именно поэтому, считает он, президент страны Владимир Зеленский уговаривает Запад поставить еще оружия.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт продлится еще долгое время. По его словам, кризис в стране будет сохраняться.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости заключить соглашение о прекращении огня на Украине. По его мнению, только такая мера сможет завершить конфликт. Министр добавил, что санкции Евросоюза не смогли сыграть свою роль и остановить этот конфликт.

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