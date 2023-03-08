Экс-разведчик США заявил о переходе конфликта на Украине в финальную стадию

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Конфликт на Украине перешел в финальную фазу, в ходе которой российские войска лишат ВСУ снабжения. Об этом в своем блоге заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть [ВСУ] в порошок, и ключевая составляющая этого процесса – уничтожение логистики", – цитируете его РИА Новости.

Как отмечает Риттер, у Украины постепенно заканчиваются боеприпасы. Именно поэтому, считает он, президент страны Владимир Зеленский уговаривает Запад поставить еще оружия, аргументируя это тем, что конфликт может переброситься и на другие страны.

Ранее Зеленский объяснил нежелание Киева оставлять Артемовск, восточная часть которого уже полностью контролируется российскими войсками. По его словам, сдача населенного пункта откроет ВС РФ дорогу в другие города.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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