Пригожин сообщил о взятии под контроль восточной части Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под полный контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута (украинские название Артемовска. – Прим. ред.). Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", – сказал предприниматель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение не выводить ВСУ из Артемовска. По его словам, сдача населенного пункта приведет к тому, что российским силам будет открыта дорога в другие города.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение Артемовска продолжается. Он отмечал, что взятие города позволит ВС РФ дальше продвигаться вглубь Украины.



Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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