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Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия Западу из-за тяжелого положения украинских вооруженных сил. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.

По его словам, количество погибших бойцов ВСУ достигает 200 тысяч. Макгрегор уточнил, что это число преимущественно получилось из-за обороны Артемовска.

"Боюсь, что Зеленский не последует совету своих генералов, которые говорят: "Слушай, давай выйдем оттуда, установим новую линию обороны и продолжим сражаться". Сейчас он в очень плохом положении", – сказал экс-советник главы Пентагона.

Он подчеркнул, что в настоящее время у ВСУ мало резервов и вооружений. Однако, добавил Макгрегор, главная проблема Киева "в том, что его солдаты мертвы".

По его словам, для пополнения "потрепанных" частей Зеленский вынужден отправлять на передовую стариков, подростков и женщин.

"Зеленский фактически говорит всем: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено", – заключил полковник.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что от 12 до 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины осталось в Артемовске. Он также отметил, что за город круглосуточно идут тяжелейшие бои, однако украинцы не сбегают.

По его словам, люди у Зеленского не заканчиваются, так как он подкидывает в "мясорубку" новых людей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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