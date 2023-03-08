Канцлер ФРГ Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится долгое время

Фото: ТАСС/AP Photo/Susan Walsh

Конфликт на Украине продлится еще долгое время. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", – приводит его слова ТАСС.

По словам немецкого политика, кризис в стране будет сохраняться. При этом, по его мнению, производить оружие и боеприпасы следует на постоянной основе.

Ранее Шольц заявил о возможности западных стран предоставить Украине гарантии безопасности.

Вместе с тем немецкий лидер отметил поддержку стран Запада во вступлении Украины в ЕС. Однако для этого, уточнил Шольц, стране необходимо соответствовать ряду критериев.



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