Шольц назвал условия для гарантий безопасности Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Запада готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира", – заявил Шольц, отметив, что время для этого еще не пришло.

Канцлер также добавил, что западные страны не возражают против возможного вступления Украины в Евросоюз, однако стране необходимо соответствовать определенным требованиям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО не устанет поддерживать Украину, а сам конфликт не приведет к разделу Североатлантического альянса. Поддержка Киеву, подчеркнул американский лидер, не пошатнется.

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