В США назвали причины скорого отказа от военной поддержки Украины

Фото: depositphotos/erik3804

Западные страны будут вынуждены отказаться от поддержки Киева в связи с невнятной политикой американского лидера Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачами ВСУ на фронте. Об этом заявил обозреватель Майкл Маккена в статье для Washington Times.

"Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает", – заявил Маккена.

По словам журналиста, американцы чувствуют отсутствие четкой линии Белого дома, в связи с чем скоро устанут от отправки десятков миллиардов долларов за рубеж. Маккена отметил, что при этом Россия так и останется непобежденной.

Обозреватель считает, что Киеву мешает отсутствие хороших новостей от ВСУ. Даже с поддержкой западных государств, они не могут добиться превосходства военным путем. Из этого следует, что для американской стороны наступило время думать о прекращении противостояния через переговоры, заключил журналист.

Ранее в СМИ появилась информация, что Байден надавил на руководство государств Прибалтики из-за их чрезмерно радикальной антироссийской риторики. По данным прессы, американский лидер организовал собрание с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в ходе рабочей поездки в Польшу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!