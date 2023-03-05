ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России – Шольц

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Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, это не стало причиной экономического кризиса в государстве. Канцлер отметил, что еще год назад никто не ожидал, что страна легко переживет данную ситуацию.

Германия сделала это с помощью увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты, а также через возведение новых портов на северном побережье ФРГ, поделился Шольц.

"Да, суммарно мы израсходовали 300 миллиардов евро, чтобы стабилизировать экономику и обезопасить накопления обычных людей, чтобы они могли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии. Она, как мы видим, снова снижается. И мы также стали больше вкладывать в нашу оборону", – отметил Шольц.

Между тем немецкий канцлер назвал условия для гарантий безопасности Украины. По его словам, Запад готов их предоставить после наступления мира.

Вместе с этим он добавил, что западные государства не выступают против предполагаемого вступления Украины в Евросоюз. Однако, подчеркнул Шольц, стране следует соответствовать определенным требованиям.

В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

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