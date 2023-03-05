05 марта, 19:56Политика
ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России – Шольц
Фото: AP Photo/Michael Sohn
Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, это не стало причиной экономического кризиса в государстве. Канцлер отметил, что еще год назад никто не ожидал, что страна легко переживет данную ситуацию.
Германия сделала это с помощью увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты, а также через возведение новых портов на северном побережье ФРГ, поделился Шольц.
"Да, суммарно мы израсходовали 300 миллиардов евро, чтобы стабилизировать экономику и обезопасить накопления обычных людей, чтобы они могли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии. Она, как мы видим, снова снижается. И мы также стали больше вкладывать в нашу оборону", – отметил Шольц.
Между тем немецкий канцлер назвал условия для гарантий безопасности Украины. По его словам, Запад готов их предоставить после наступления мира.
Вместе с этим он добавил, что западные государства не выступают против предполагаемого вступления Украины в Евросоюз. Однако, подчеркнул Шольц, стране следует соответствовать определенным требованиям.
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