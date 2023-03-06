Только прекращение огня завершит конфликт на Украине – МИД Венгрии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости заключить соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом он сообщил телеканалу SVT.

По его словам, только такая мера сможет завершить конфликт на Украине. Он отметил, что санкции Евросоюза не смогли сыграть свою роль и остановить этот конфликт.

Сийярто также добавил, что Венгрия не хочет поддерживать Киев оружием, как это сделали некоторые другие европейские страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что размещение американских ракетных баз у границ России представляет серьезную проблему для Владимира Путина. Орбан отметил, что эти обстоятельства заставляют его понять мотивы Путина, однако поступки российского президента он не поддерживает.

До этого Виктор Орбан высказал мнение, что страны Европы должны сформировать оборонительный союз без участия США. По словам премьера, члены Евросоюза должны иметь возможность полагаться на собственные силы в сохранении безопасности.

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