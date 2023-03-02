Орбан предложил создать европейскую НАТО без США

Фото: ТАСС/АР/Szilard Koszticsak

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что страны Европы должны сформировать оборонительный союз без участия США. Об этом сообщает Die Weltwoche.

По словам премьера, члены Евросоюза должны иметь возможность полагаться на собственные силы в сохранении безопасности.

"Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", – заявил он.

Орбан указал на то, что подход Запада к реакции на украинский конфликт определяют именно Штаты. Европа же в это время теряет идентичность, причем как эмоционально, так и интеллектуально.

Также премьер-министр Венгрии признал недостаток воли у стран Запада, которая необходима для урегулирования текущей ситуации. Он считает, что западные страны утратили возможность "объединять мир ради одного дела".

В феврале 2023 года Орбан заявил, что ЕС может оказаться в ситуации, когда на украинскую территорию будут направлены миротворческие силы. Европа, считает венгерский политик, "балансирует на грани войны".

Венгерский политик обратил внимание на то, что европейские страны предоставили Киеву снаряжение и боеприпасы, а затем отправили военную технику. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность поставки самолетов.



Премьер Венгрии осудил страны Запада за поставки оружия Украине

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