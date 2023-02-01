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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан усомнился в том, что Украина сможет остаться суверенным государством. Слова зарубежного политика приводит издание Politico.

Орбан считает, что вооруженный конфликт закончится победой российской армии. Он также заявил, что украинская территория является "ничейной землей".

"Теперь это Афганистан", – высказался он в отношении Украины.

В свою очередь, экс-депутат национального собрания Венгрии Жужанна Селеньи объяснила позицию премьер-министра. Он уверен, что такого мнения придерживаются большинство европейцев. По ее словам, Орбан ожидает, что Киев лишится поддержки Европы в самый ответственный момент.

Власти Венгрии рассчитывали на то, что конфликт разрешится быстро, поэтому сделали ставку на сохранение отношений с Россией, отметила она.

"Некоторые, очевидно, думали, что Венгрия станет своего рода "мостом" между Россией и остальной Европой и в то же время получит торговые и другие выгоды", – добавила Селеньи.

В материале статьи также отмечается, что Венгрия всегда настаивала на прекращении боевых действий и призывала к мирному урегулированию конфликта.

Ранее венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер сообщил, что Венгрия и Австрия не будут направлять вооружения на Украину.

Таннер, в свою очередь, добавила, что считает самой большой опасностью распространение украинского конфликта на территории Европы. По ее словам, речь идет не только об обычной войне, но и о нетрадиционных угрозах, таких как рост миграции.

До этого стало известно, что Венгрия планирует поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил политический советник премьер-министра страны Балаж Орбан.



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