Министры обороны Венгрии и Австрии подтвердили, что не будут направлять оружие на Украину

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Венгрия и Австрия не будут направлять вооружения на Украину и хотели бы не допустить эскалации продолжающегося там конфликта, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер.

Главы военных ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине. Салай-Бобровницки подчеркнул, что Венгрия хочет избежать эскалации конфликта на Украине, поэтому выступает против поставки оружия. По его словам, в этом отношении позиция Будапешта совпадает с позицией Вены.

"Нейтральная Австрия также не посылает оружие туда, где идут военные действия", – цитирует министра ТАСС.

Таннер в свою очередь добавила, что считает самой большой опасностью распространение украинского конфликта на территорию Европы. По ее словам, речь идет не только об обычной войне, но и о нетрадиционных угрозах, таких как рост миграции.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует в 2023 году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил политический советник премьер-министра страны Балаж Орбан.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна заблокирует очередные антироссийские санкции, если они затронут ядерную энергетику РФ. По его словам, для Венгрии имеет большое значение то, какими будут цены на энергию.

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