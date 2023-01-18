Политолог предрек Европе "охоту на ведьм" против союзников Путина

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В Европе предстоит охота на ведьм, поскольку там есть люди, поддерживающие российскую точку зрения, сообщил газете "Известия" кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Так он отреагировал на слова премьера-министра Испании Педро Санчеса о том, что у Владимира Путина есть скрытые союзники в Европе. Он подчеркнул, что людей, поддерживающих или хотя бы понимающих российскую точку зрения, гораздо больше, чем можно судить по различным публичным выступлениям.

По мнению эксперта, в политических элитах и госструктурах Европы среди журналистов и рядовых граждан "достаточно людей здравого смысла". Говоря непосредственно о высказывании Санчеса, Коньков предположил, что среди скрытых союзников Путина он имел в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что НАТО не следует втягиваться в конфликт на Украине, а Европе необходимо подумать о своем выживании. Новак напомнила, что конфликт на Украине продолжается уже почти год.

Она заявила, что Венгрия рассчитывает на понимание со стороны других государств и ожидает уважения к ее решениям.

Венгрия с самого начала спецоперации на Украине отказывается поставлять военную помощь Киеву. В Будапеште призывают к мирному урегулированию украинского кризиса и предостерегают от эскалации.

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