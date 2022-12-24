Премьер Венгрии Орбан связал мир на Украине с позицией США

Фото: ТАСС/AP/Szilard Koszticsak

Если в Соединенных Штатах Америке захотят увидеть мир на Украине, то он будет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

Он не исключил вероятность того, что спецоперация будет продолжаться на протяжении десятилетий. Он пояснил, что Киев сможет участвовать в боях, пока получает военную помощь в виде поставок оружия и денежных средств от Запада.

Орбана также напомнили, что некоторые считают Венгрию "пророссийской". Премьер же в ответ подчеркнул, что страна является "провенгерской" и действует в своих интересах. По его словам, для Венгрии важно, чтобы Москва не угрожала безопасности Европы. Вместе с тем, пояснил Орбан, не в интересах граждан отказывать от всех экономических отношений с РФ.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что между лидерами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне появились расхождения во взглядах на будущее Киева. Так, президент Украины заявлял об "абсолютной победе", а Байден ни разу не использовал это словосочетание.



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