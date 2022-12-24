Зеленский и Байден имеют разногласия в вопросе прекращения конфликта на Украине – СМИ

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Во время встречи в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, пишет Washington Post.

По словам обозревателя Дэвида Игнатиуса, визит украинского лидера в Вашингтон был военным саммитом.

"Похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта", – подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что во время своего выступления Зеленский говорил об "абсолютной победе" в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз. В то же время Байден ни разу не использовал его, сопротивляясь риторике "тотальной победы". Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.

Президент США заявил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал его украинский коллега, может "расколоть НАТО". По словам Байдена, одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря. В ходе беседы с ним американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также оба президента выступили на пресс-конференции.

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