Столтенберг заявил о желании Москвы "заморозить" конфликт для новой атаки

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стремится "заморозить" конфликт на Украине, чтобы получить возможность перегруппироваться. Об этом он написал в материале для Financial Times.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", – заявил глава Североатлантического альянса.

Также Столтенберг оценил заявление Владимира Путина о том, что тот хочет скорее "закончить эту войну". Генсек НАТО сказал, что эта цель может быть достигнута "сегодня" же за счет вывода войск из Украины.

По словам Йенса Столтенберга, дипломатические контакты и возможное урегулирование конфликта в переговорах неразрывно связаны с ситуацией на поле боя. При этом тот факт, что Украина получает поддержку от стран Запада, он назвал победой страны как "суверенного, независимого государства".

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться как можно скорее завершить конфликт на Украине. При этом глава государства напомнил, что украинские власти сами запретили себе вести переговоры с РФ, и назвал такое поведение странным.

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