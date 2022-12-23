РФ не будет обсуждать гарантии безопасности, пока на Украине есть инструкторы НАТО – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Серьезные переговоры о гарантиях безопасности не состоятся, пока на Украине присутствуют инструкторы НАТО, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

Еще одним условием мира является прекращение поставок оружия Киеву и перечисления средств режиму украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнул дипломат. По его словам, в настоящее время "мяч на американской стороне поля".

"Пока <...> не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры", – сказал он в интервью ТАСС.

Дарчиев также напомнил, что год назад Россия предприняла честную попытку договориться, подготовив два проекта юридически обязывающих документов о гарантиях безопасности с США и Североатлантическим альянсом. В ответ на это, указал дипломат, Москва услышала "категорическое высокомерное "нет".

"Как сейчас выяснилось, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция является вынужденной мерой, которая сорвала сценарий фактического геноцида русских на бывших территориях Украины. Он добавил, что в этих условиях у РФ нет доверия к Западу во главе с США.

В начале декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Zeit призналась, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она заявила, что в 2014 году у государств НАТО не было возможности предоставлять Украине поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Как подчеркивал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после слов Меркель о Минских соглашениях у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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