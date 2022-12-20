Песков заявил о наличии у РФ оснований не доверять словам и подписям политиков из ЕС

Фото: kremlin.ru

После слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Налицо даже не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. По ее словам, в 2014 году у государств НАТО не было возможности предоставлять Украине поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Владимир Путин, комментируя данное признание Меркель, заявил, что оно стало неожиданным и разочаровывающим. Президент отметил, что не ожидал услышать это от экс-канцлера ФРГ, поскольку всегда исходил из искренности руководства Германии по отношению к России.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях вполне можно использовать для разбирательств в рамках трибунала.



Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!