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Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель свидетельствуют о том, что страны Запада занимались безответственной подготовкой Украины к конфликту с Российской Федерацией. Такую позицию в разговоре с РИА Новости выразил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Свободной партии Австрии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

По его словам, последние заявления Меркель объясняют, почему Минские соглашения Украина не соблюдала.

"Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией", – сказал Штрахе.

Он подчеркнул, что Запад никогда серьезно не рассматривал Минские соглашения и не хотел их выполнять, рассчитывая выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она добавила, что Украина использовала это время, чтобы стать сильнее.



Путин прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

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