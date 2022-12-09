Фото: kremlin.ru

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что целью Минских соглашений было предоставление Украине времени для накопления сил, подтверждает правоту Владимира Путина, который неоднократно указывал на то, что Киев тянет время и не желает исполнять свои обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков напомнил, что Путин призывал западных гарантов соглашений подтвердить свои подписи действиями, однако они уклонялись от этого.

"Это имеет последствия сейчас", – сказал он.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Украине время на увеличение своей мощности. По ее словам, Киев использовал это время, чтобы стать сильнее. Меркель добавила, что конфликт на Украине не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях вполне может использовать для разбирательств в рамках трибунала.

Дипломат добавила, что это заявление является свидетельством того, что все сделанное в 2014–2015 годах имело одну цель. По ее словам, тогда Запад хотел отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, чтобы потянуть время для накачки Киева вооружениями.

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