Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях многое объясняют. Об этом он заявил на заседании постоянного совета организации.

Он напомнил, что Меркель принимала участие в разработке Минских соглашений.

"Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее". Все это – несмотря на попытки позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации Минска", – приводит РИА Новости Буякевича слова.

По мнению зампостпреда, слова Меркель объясняют многое, например, почему лидеры западных стран до сих пор закрывают глаза на преступления киевского режима. Теперь стали понятны и заявления действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности призывов к прекращению огня, добавил он.

Буякевич подчеркнул, что Запад много лет использует Украину для противостояния с Россией, уничтожая на ее территории все, что может быть связано с РФ, и поощряя агрессивные настроения.

"Не говоря уже о масштабных военных поставках, снабжении разведданными и содействии целеуказанию, а также направлении наемников и так называемых инструкторов, выступающих в роли операторов высокотехнологичных натовских вооружений", – сказал он.

Как отметил Буякевич, заявление Меркель лишний раз доказывает, что Запад никогда не хотел дипломатического урегулирования кризиса на Украине.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Украине время на увеличение своей мощности. По ее словам, Киев использовал это время, чтобы стать сильнее. Меркель добавила, что конфликт на Украине не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях вполне может использовать для разбирательств в рамках трибунала.

Дипломат добавила, что это заявление является свидетельством того, что все сделанное в 2014–2015 годах имело одну цель. По ее словам, тогда Запад хотел отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, чтобы потянуть время для накачки Киева вооружениями.



США будут подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года – Захарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!