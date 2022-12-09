Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими

Фото: kremlin.ru

Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях стало для Владимира Путина неожиданным и разочаровывающим. Об этом президент России заявил журналистам.

Глава государства признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, так как всегда исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к России.

"Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса", – сказал Путин.

Он выразил мнение, что слова Меркель говорят о правильности начала спецоперации на Украине. Президент добавил, что Минские соглашения никто не собирался исполнять. Российский лидер отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не собирался им следовать, однако Москва надеялась на искренность других участников.

Путин указал, что, оказывается, все сводилось к тому, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям. Он допустил, что спецоперацию надо было начинать раньше, но тогда Россия рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений.

Вместе с тем Путин добавил, что сейчас доверие почти на нуле, а после таких заявлений возникает вопрос, как договариваться, можно ли это сделать и какие есть гарантии.

"Я уже много раз говорил, что мы готовы к договоренностям, мы открыты, но это заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело", – пояснил глава государства.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она добавила, что Украина использовала это время, чтобы стать сильнее.



Путин прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

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