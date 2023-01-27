Орбан предупредил НАТО о проблемах после успеха России на Украине

Фото: kremlin.ru

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил Североатлантический альянс о проблемах, с которыми придется столкнуться, если российская армия проведет успешное наступление. Об этом пишет The American Conservative.

"Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос, посылать ли солдат воевать за Украину", – отметил он.

Орбан подчеркнул, что граждане Соединенных Штатов не рассматривают такой сценарий развития событий. Однако, по его словам, об этом думают европейцы, "чьи страны будут опустошены, если война распространится".

Зарубежный политик считает, что Запад уже является стороной вооруженного конфликта на Украине и с каждым днем все больше погружается в противостояние с РФ.

Он также обратил внимание на то, что жители стран Запада крайне заблуждаются, думая, что их государства не воюют с Россией.

"Посылая все больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью", – резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Североатлантического альянса уже втянуты в противостояние с РФ на Украине и граждане данных государств должны это понимать.

Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг до этого говорил, что НАТО не является и не планирует становиться воюющей стороной конфликта на Украине.

Захарова, в свою очередь, отмечала, что США втягивают Европу в еще большие военные действия, так как создание напряженности в мире приносит Вашингтону деньги и поддержку темпов роста экономики. Она посоветовала европейским странам очнуться от летаргического сна, а также не наступать в третий раз "на одни и те же грабли".

Захарова заявила, что Запад много лет обманывал народ Украины

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