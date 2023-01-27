В США считают, что Киев будет наступать танками Leopard на Мелитополь и Мариуполь

Фото: ТАСС/AP Photo/Michael Sohn

Киев может использовать предоставленные ему танки Leopard для наступления в юго-восточном направлении на Мариуполь и Мелитополь, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса.

По его мнению, украинские войска нацелятся на Мариуполь и Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный мост России с Крымом.

"Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору", – предположил Ходжес.

Ранее Джо Байден сообщил, что армия Украины готовится перейти в контрнаступление. По его словам, с приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию.

Президент США также добавил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Он уточнил, что для реализации этой задачи необходимо время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Помимо США, решение о передаче танков украинской стороне приняли и в Германии. Сообщалось, что первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!