Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

Власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев. Всего будет передано около 100 машин, в том числе за счет стран, на вооружении которых стоят эти танки.

Вслед за Германией об отправке танков M1 Abrams объявили США. Кроме того, страны Запада ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей.

Насколько это реально? И как поставка вооружения отразиться на ходе проведения спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.