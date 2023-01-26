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26 января, 16:30

Политика

Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

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Власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев. Всего будет передано около 100 машин, в том числе за счет стран, на вооружении которых стоят эти танки.

Вслед за Германией об отправке танков M1 Abrams объявили США. Кроме того, страны Запада ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей.

Насколько это реально? И как поставка вооружения отразиться на ходе проведения спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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