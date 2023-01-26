Вильфанд исключил резкие изменения погоды в Москве в начале февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенных изменений в первые дни февраля не прогнозируются, первые дни будут достаточно мягкими, резких понижений температуры не прогнозируются", – рассказал метеоролог.

По словам синоптика, 1 февраля температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от -4 до +1 градуса.

Чуть ниже температура будет в ближайшие дни. Так, в ночь на 27 января воздух остынет до -4...-2 градусов, а днем будет -2...0 градусов, что ниже климатической нормы на 4–5 градусов. В субботу, воскресенье и понедельник разница с климатической нормой составит только 2 градуса.

Так, в субботу, 28 января, ожидается 2–4 градуса мороза днем и 4–6 градусов – ночью. А в воскресенье, 29 января, – 2–4 градуса мороза днем и 6–8 градусов – ночью. Не исключено образование гололедицы, также в городе могут пройти небольшие осадки.

В последний день месяца в столице слегка потеплеет. Днем и ночью столбики термометром будут показывать -5...0 градусов.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала возможную температуру в этом феврале. По ее словам, в этом году минимальная февральская температура будет в пределах не ниже чем -15...-10 градусов.



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