Синоптик заявил, что гололед стал визитной карточкой нынешней зимы

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Угроза гололеда на дорогах и тротуарах сохраняется в Центральной России, сообщил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что это явление стало визитной карточкой текущей зимы.

"Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололед был такой постоянный и достаточно сильный", – сказал синоптик.

Он добавил, что в целом погода ожидается спокойная, будет сухо. Влияние на нее окажет антициклон с центром в Поволжье. Солнце, несмотря на высокое атмосферное давление, радовать будет нечасто, но и существенных осадков тоже ждать не стоит. Ветер слабый, за счет этого несколько ухудшится качество воздушной среды.

Температура превысит климатическую норму. Так, ночью ожидается 3–7 градусов ниже нуля, а днем – от 0 до 3 градусов мороза.

Накануне жителям столицы пообещали ослабление мороза к концу недели. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что температура ночью будет выше нормы для этого сезона – от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -4 градусов. К концу недели станет теплее. Температура в ночное время поднимется на 1,5–2 градуса.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг, 26 января. В этот день температура воздуха прогнозируется на уровне минус 3–5 градусов.

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 24 января

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