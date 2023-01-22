Синоптик рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На предстоящей неделе в Москве ожидается небольшой мороз, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам синоптика, в последующие дни дневная температура в столице будет колебаться в пределах 2–7 градусов мороза, ночная – в пределах минус 6–11 градусов. Самая холодная ночь будет 24 января, когда температура воздуха составит 9–11 градусов мороза, уточнила метеоролог.

Самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг, 26 января, добавила Позднякова. В этот день температура воздуха прогнозируется на уровне минус 3–5 градусов.

Метеоролог также рассказала, что всю неделю будет переменная облачность, возможен слабый снег. Благодаря отсутствию ветра, добавила специалист, погода будет довольно комфортной.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в феврале и марте температура воздуха в Москве и регионах центральной части России будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Он не исключил, что весна наступит раньше положенных сроков.



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