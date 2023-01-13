Синоптик рассказал, когда прогнозировать погоду можно будет на две недели вперед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для прогнозирования погодных условий на 2 недели вперед потребуются более мощные компьютеры. Об этом "Российской газете" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, сегодня есть и суперкомпьютеры для построения математических алгоритмов, и спутники, и радары, и телекоммуникации, но все это не будет работать без ученых", – сообщил специалист, подчеркнув, что ни один прогноз погоды не будет подготовлен без синоптиков.

Изменения атмосферы отслеживают спутники. Далее они передают данные для обработки компьютеру.

Еще в 1970-е годы составить прогноз погоды можно было только на двое суток, рассказал Вильфанд. Определение погодных условий на 3 дня вперед считалось долгосрочным.

Составить прогноз более чем на 2 недели в настоящее время невозможно. Это обусловлено хаотичностью атмосферы. Погрешность при построении прогностических уравнений есть всегда, объяснил Вильфанд.

Ранее синоптикам удалось установить, что потепление в Москве продержится до следующий выходных. Специалисты определили, что 18 и 19 января температура воздуха в городе составит до трех градусов тепла. Позже в столицу снова вернутся морозы.



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