Температура в Москве поднимется до -1 градуса в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидается в столице в ближайшие выходные. По словам синоптика, температура в Москве поднимется до -1 градуса.

"Погода без существенных осадков, преимущественно облачная, будет небольшой минус: от -1 до -3 градусов, ветер южный, порывистый, атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Температура повысится, но совсем немного", – передает ТАСС его слова.

Синенков также отметил, что в пятницу, 13 января, в городе будет от -2 до -4 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье – до -7 градусов.

Ночью температура в Москве опустится до 3–5 градусов мороза, добавил эксперт.

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предостережение будет действовать до 07:00 14 января.

В свою очередь, глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление на следующей неделе в Москве. По словам эксперта, потепление связано с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать умеренно теплые и очень теплые воздушные массы.



Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные

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