Синоптик пообещал плюсовую температуру на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву придет потепление на следующей неделе. Термометр может показать до 0...+3 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Связано это с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать сначала – сегодня и завтра – умеренно теплые воздушные массы с Атлантики, а затем – очень теплые", – поделился синоптик.

Вильфанд также отметил, что сегодня максимальная температура воздуха составит около -7...-5 градусов. Однако уже завтра, 13 января, москвичам можно ожидать некоторое потепление. Днем показатели термометра остановятся на -4...-2 градусах. По словам синоптика, такая температура на один градус превышает норму.

Так, в ночь с 13 на 14 декабря в столице ожидается комфортный температурный фон. Термометр покажет -5...-3 градусов, с небольшим снегопадом. Днем в субботу стоит ожидать от -2 до 0 градусов. Похожая температура будет и 15 января – показатели опустятся до -3...-1 градусов в ночной период и до -2...0 градусов в дневной.

Кроме того, в Крещение, 18 и 19 января, столбики термометров будут близки к показателям в 0 градусов, заключил Вильфанд.

Также сообщалось, что в Москве продлили желтый уровень погодной опасности в связи гололедицей до субботы, 14 января.

Между тем по области подобное предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 13 января.

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