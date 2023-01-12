Москвичей предупредили о возвращении морозов до -10 градусов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда морозы до -10 градусов вернутся в Москву.

"Можно сказать, что в третьей декаде января в столице возможно холодное вторжение с понижением температуры в период с 24–25-го числа и до конца месяца. Ночные показатели термометра могут показать 10–15 градусов мороза, а днем – от -5 до -10 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Синоптик обратил внимание на то, что морозы уже не будут такими сильными, как были на Рождество. Однако на фоне оттепели, которая придет в столицу в ближайшие дни, похолодание в конце января будет заметно ощущаться.

Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов, добавил он.

Леус объяснил, что на сегодняшний день не получится дать более точный прогноз на конец месяца.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие выходные. По ее словам, температура в столице будет на пару градусов выше нормы.

В субботу, 14 января, в Москве ожидается слабый мороз. В ночные часы температура составит минус 3–5 градусов, по области – до -8. Днем пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут 2–3 градуса мороза.

В воскресенье, 15 января, в столице ожидается от -4 до 1 градуса. Также пройдет небольшой снежок на фоне повышенного атмосферного давления, а температура будет на пару градусов выше климатической нормы.



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