Синоптик спрогнозировал потепление и мокрый снег в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление и мокрый снег в Москве на следующей неделе, сообщает Агентство "Москва".

"В воскресенье днем в Москве ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, и в понедельник следующей недели будет примерно такая же погода с небольшими осадками в виде снега", – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, 17 января ожидаются более сильные осадки в виде мокрого снега. Кроме того, температура ночью будет около 0 градусов, а днем – от 0 до 5 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал жителям столицы о погоде в ночь с 13 на 14 января. По словам синоптика, в Москве ожидается мягкая температура в новогоднюю ночь по юлианскому календарю. Он спрогнозировал ночную температуру в диапазоне от минус 2 до минус 5 градусов и небольшой снег.

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