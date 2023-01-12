Облачная погода без осадков ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков ожидает столичный регион в четверг, 12 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит 5–7 градусов мороза, в области ожидается 5–10 градусов мороза. На дорогах прогнозируется гололедица.

Скорость южного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве и области продолжает действовать до 11:00 пятницы, 13 января.

На следующей неделе в столице прогнозируются потепление и мокрый снег. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура может подняться до 1 градуса тепла.

Температура воздуха в Москве поднимется до 0 градусов к 15 января – синоптики

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!