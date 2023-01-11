В Москву могут вернуться сильные холода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичный регион в период третьей январской декады могут вернуться морозы. Однако таких же сильных холодов, как в новогодние каникулы, можно не ждать, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Уже завтра температура вернется в рамки климатической нормы, а в конце текущей недели и в начале следующей не исключены даже слабые оттепели, которые будут сопровождаться снегом и мокрым снегом", – цитирует Леуса "Лента.ру".

Синоптик также подчеркнул, что более точных прогнозов о предстоящих морозах настолько заблаговременно дать нельзя.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская предупредила москвичей, что их ожидает потепление до нуля градусов ближе к воскресенью.

По ее словам, смена погодных условий не будет резкой – температура начнет расти с каждым днем.

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