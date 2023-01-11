Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидает столичный регион в среду, 11 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 8–10 градусов мороза, в области будет 7–12 градусов мороза. Местами ожидаются метели.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет активно до 12:00 четверга, 12 января. Из-за сильных морозов столичные службы продолжают работать в усиленном режиме.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели ожидается потепление и возвращение к температурной норме. При этом повышение температурного фона будет не таким заметным из-за сильного и порывистого ветра.



Синоптики сообщили о потеплении в столице 11 января

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