К концу рабочей недели в Москве ожидается потепление до -4 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве и Подмосковье к концу рабочей недели ожидается потепление и возвращение к температурной норме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

В столице ближе к выходным потеплеет до -4...-6 градусов, по области ожидается температура от -3 до -8 градусов. Погода обещает быть облачной, возможны небольшие осадки в виде снега.

При этом, по словам метеоролога, повышение температурного фона будет не таким заметным из-за сильного и порывистого ветра.

Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах. Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 10 января. При этом до 12:00 четверга, 12 января, в столичном регионе ожидается гололедица. В начале января из-за резкого похолодания городские службы столицы подняли температуру отопления до максимального значения.

Усиленный режим работы городских служб Москвы продлен из-за морозов

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