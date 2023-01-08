Москвичей предупредили об аномальных морозах 9 и 10 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Аномально холодная погода с температурой на 9–17 градусов ниже климатической нормы ожидается в Москве и области 9 и 10 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о морозах будет действовать до 21:00 вторника, 10 января. При этом до 12:00 11 января в столичном регионе ожидается гололедица.

По данным синоптиков, утром в понедельник температура воздуха в столице может опуститься до -25 градусов, а в области – до -30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление. Так, к пятнице, 13 января, столбики термометров поднимутся до -2 градусов. Синоптик добавил, что в среду в регион придет теплый атмосферный фронт. Он принесет снег, усиление ветра и потепление до -7...-12 градусов.



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