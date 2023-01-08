Городской транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях морозов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве городской транспорт работает в штатном режиме в условиях сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, автобусы, электробусы и трамваи заранее подготовили к работе в условиях морозов.

Кроме того, электробусы уже пятую зиму перевозят пассажиров. За это время транспорт зарекомендовал себя как надежный вид транспорта. В Дептрансе рассказали, что зарядные станции способны работать при температура от -40 до +40 градусов.

Помимо этого, в обычном режиме работает и рельсовый транспорт. Специалисты измеряют температуру на станциях и в вестибюлях дважды в день.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные поездки в общественном транспорте в любую погоду.

"Даже при таком сильном похолодании работаем штатно. <...> Весь подвижной состав заранее прошел тщательную проверку и подготовку к работе в зимний период, чтобы пассажирам было тепло и комфортно передвигаться по городу", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее синоптики предупредили, что 8 января в Москве и области ожидается морозная погода без осадков с гололедицей. По их словам, столбики термометров опустятся до -16 градусов. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о ветре переменных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.



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