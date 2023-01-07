Синоптики предупредили жителей России о морозах до минус 30–35 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Синоптики предупредили жителей центральных регионов России о морозах до минус 30–35 градусов 8 и 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайты областных гидрометцентров и управлений МЧС.

"Восьмого января будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью минус 24–29 градусов, днем – минус 16–21 градусов", – сообщили на сайте управления МЧС по Владимирской области.

На сайте ведомства также отметили, что 9 января ночью ожидается минус 30–35 градусов, а днем – минус 21–26 градусов.

В МЧС сообщили, что в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях синоптики спрогнозировали до минус 29–30 градусов. Мэрия Ярославля отменила 9 января уроки в школах для учеников с первого по четвертый классы. Для учеников с пятого по одиннадцатый классы власти города ввели свободное посещение школы.

Кроме этого, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях температура воздуха ночью составит около минус 20–27 градусов, а днем – около минус 11–16, местами температура воздуха опустится до минус 20–22.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал на следующей неделе в столице потепление. Он отметил, что постепенно северный ветер в столичном регионе сменится восточным, а затем и южным, и мороз начнет отступать.

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