Москвичей предупредили о самых холодных пяти днях XXI века

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 6 по 10 января москвичей ожидает самая холодная пятидневка нынешнего века, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В эти дни в столице прогнозируется до 29 градусов мороза.

По словам синоптика, до 6 января Москву ожидает достаточно комфортная погода с морозами 2–6 градусов, а в рождественскую ночь температура воздуха опустится уже до 27 градусов.

"Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд пояснил, что длительный период аномально холодной погоды является опасным метеорологическим явлением. В течение пяти дней после 6 января температура воздуха в Москве будет на 15 градусов ниже климатической нормы, предупредил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ пояснял, что резкое похолодание связано с тем, что на столицу переместится холодный воздух из полярных регионов.



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