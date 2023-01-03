Москвичей предупредили о резком похолодании до -29 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москву с 6 января придут сильные морозы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, температура воздуха в столице начнет меняться 4 января. В этот день ожидается мягкая погода с небольшим снегом и похолоданием до минус 4 градусов. Однако 6 января в Москву придут морозы, температура опустится до минус 15 – 17 градусов. При этом ночные температуры будут ниже минус 20 градусов.

В концу недели, по словам Вильфанда, в столице может быть зафиксирована температура до минус 28 – 29 градусов.

"8 января такая же холодина. Такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, а затем холода дойдут до юга", – сообщил метеоролог.

Эксперт отметил, что резкое похолодание связано с тем, что на столицу переместится холодный воздух из полярных регионов.

Ранее жителей столицы и Подмосковья предупредили об облачной погоде и гололедице. Температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!