Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жителей столицы и Подмосковья предупредили об облачной погоде и гололедице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России

"Облачно. Осадки, (дождь, мокрый снег) по области местами сильные преимущественно в виде снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица, местами сильная", – уточнили в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в Москве температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столице сформировалась видимость 1 километр. Тишковец отметил, что снег будет идти до 12:00, далее ожидаются смешанные осадки, в том числе ледяной дождь.

"Если любите лыжный спорт, можно для здоровья побегать с утра до полудня – благо еще при минусовой температуре снежный покров подрастет с 23 до 26–29 сантиметров", – сказал Тишковец.

Он сообщил, что после 12:00 ожидается 0 градусов и выше, при этом снег стант липким, а сугробы начнут опускаться.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать во всем столичном регионе до полудня среды.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!