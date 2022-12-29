Синоптики спрогнозировали в Москве "рубиновый" январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики прогнозируют в Москве "рубиновый" январь с температурой воздуха на 4–5 градусов теплее нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что на карте такое температурное отклонение от многолетних значений выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля. Количество осадков будет соответствовать показателям метеостатистики.

В среднем в январе ночью прогнозируется от минус 8 до минус 13 градусов, днем – от минус 3 до минус 8 градусов. Норма осадков – 42 миллиметра, а норма сугробов – 20–33 сантиметра. Таким образом, начало года в Москве может стать самым теплым за последние 50 лет.

"Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека. В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до 3–5 градусов выше нуля, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум в 4,2 градуса", – говорится в сообщении.

При такой погоде 30-сантиметровые сугробы уменьшатся до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов.

Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы будут работать в усиленном режиме в столице в период новогодних праздников.

Глава комплекса отметил, что уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий будет уделяться особое внимание. Для работы будет задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки.



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