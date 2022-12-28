Жителям европейской части России рассказали о погоде в январе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В январе в европейской части России температура воздуха будет выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

"На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы", – сказал синоптик.

По его словам, также температура воздуха превысит норму на севере Красноярского края, а в остальных регионах температурный фон ожидается около нормы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые дни будущего года в столице установится оттепель, которая будет сохраняться в течение трех дней. После этого в город придут слабые рождественские морозцы.

По словам Поздняковой, похолодание с небольшими осадками в виде снега ожидается в Москве после 5 января.

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